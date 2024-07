Festa Roma per i 97 anni ecco perché quest’anno il corteo non è partito dal Pantheon

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Era il 22 luglio 1927 quando l’Associazione sportivadiede inizio al grande capitolo di una delle squadre calcistiche più popolari d’Italia: la. Oggi, sono passati 97e generazione dopo generazione vive il sogno, supportando e sostenendo la maglia giallorossa. La notte tra il 21 e il 22 luglio 2024 i tifosi hanno festeggiato l’versario, riempiendo le strade con un corposo, bandiere e fumogeni.97dopo: laLa notte tra il 21 e il 22 luglio 2024 ha avuto luogo laper i 97della. Migliaia di persone si sono date appuntamento in piazza D’Aracoeli per dare inizio al, in partenza intorno alle 22. A seguire la polizia che ha veicolato il percorso ed ha chiuso piazza del Campidoglio. In omaggio alla squadra, la Curva Sud ha realizzato uno striscione con scritto: “Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te”.