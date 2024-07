F1 i promossi e i bocciati del GP d’Ungheria 2024 McLaren e Hamilton a pieni voti Verstappen troppo nervoso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Gran Premiosi è risolto con il trionfo della, che ha realizzato una perentoria doppietta. Oscar Piastri si è fregiato della prima vittoria della carriera precedendo, seppur grazie a un ordine di squadra, il compagno Lando Norris. Quarto e sesto posto per la Ferrari, non a caso agli antipodi del “” dell’appuntamento magiaro?– Hanno letteralmente dominato il weekend. A conti fatti, non sono risultati i più rapidi solo nella FP1. Per il resto, sono stati capaci di monopolizzare la prima fila e, soprattutto, di concretizzare il proprio potenziale. L’uno-due dell’Hungaroring, unito al difficile periodo di Red Bull, consente loro di sognare una prepotente rimonta nel Mondiale Costruttori, dove hanno solo 51 punti di ritardo dal Drink Team.