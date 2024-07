’Er cucchiaio’ cup Mantini e Quintadamo la coppa è di rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si è chiusa con un altro successo di partecipanti l’estate di ’Mo Je Faccio Er Cucchiaio Cup’, l’innovativo torneo di calci diinventato un anno fa da Federico Paramatti, difensore della United Carpi, e ispirato dalla celebre frase di Francesco Totti. Dopo le tappe di Campogalliano e San Felice, la kermesse è tornata a San Marino di Carpi con la via 100 rigoristi e 8 portieri che si sono alternati dal dischetto. A spuntarla sono stati Raffaele, guardiano 2006 del Sassuolo, e Luca Quitadamo (nella foto), ex La Pieve, che hanno preceduto Alessandro Neri (portiere del Medolla) e Andrea Marchesi, 2007 della Solierese, terzo gradino del podio per il portiere Filippo Cucci e il ’tiratore’ Bluku Devit.