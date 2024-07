Culto dei monumenti contro la cancel culture | la visione mediterranea è l’antidoto al nichilismo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se l’Occidente è sempre più privo di identità ed è divenuto permeabile a ogni tipo di “monnezza” pseudo culturale, spacciata come conquista del progresso e della libera manifestazione del pensiero, non è certo il caso di fare analisi spicciole per individuare i traumi che ne sono all’origine. Non è neanche risolutivo sottolineare le fragilità del concetto stesso di “occidente”, privo com’è di una propria esatta connotazione, perché erede di visioni geopolitiche disomogenee e storicamente “deboli” che non è qui il luogo per approfondire. Per guardare a ciò che potrebbe essere auspicabile, si può, semmai, partire da una dimensione geoculturale reale e decisamente “forte”: il Mediterraneo. Il Mare nostrum è stato nei millenni culla di civiltà, fulcro di grandi tradizioni e luogo di intensi scambi economici e culturali, soprattutto con l’Oriente.