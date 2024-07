Club sull’orlo del baratro | Juve shock colpo da 75 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024)del, il capitano potrebbe fare le valigie: Giuntoli pronto ad approfittarne in caso di addio a Chiesa. È un’estate di grandi cambiamenti in casantus. Dopo due sessioni di mercato sostanzialmente anonime, in cui le operazioni in entrata – per questioni di bilancio – si sono contate sulle dita di una mano, il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli ha deciso di dare il via ad una vera e propria “rivoluzione”. L’Allianz Stadium, la “casa” dellantus – Il Veggente.it (Lapresse)Si è chiusa l’era di Massimiliano Allegri, si è aperta quella di Thiago Motta. La scelta del tecnico italobrasiliano evidenzia la volontà di modificare strutturalmente unache nell’ultimo triennio è apparsa fin troppo rinunciataria e non ha quasi mai brillato dal punto di vista del gioco.