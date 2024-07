Avevo una cena romantica a due ma è diventata a tre Volevano pagassi io il conto così sono fuggito di nascosto | la storia rocambolesca di Johnny

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mai fidarsi degli appuntamenti al buio. Le sorpresesempre dietro l’angolo. È quello che è successo al poveroche ha condiviso sui social la sua esperienza divertente, ma non troppo. Grazie ad un app di incontri il ragazzo ha conosciuto una coetanea. Per il primo incontro “dal vivo” quale migliore occasione di una bellatête-à-tête? Una volta scelto il ristorante, giapponese, via all’appuntamento. “Arrivo lì per incontrare questa ragazza e lei si porta un’amica – ha raccontato– e mi fa ‘Hey, ti dispiace se si unisce a noi?’. Che cosa avrei dovuto dirle?”. Poi la situazione èimbarazzante quandosi è accorto che le ragazze, di comune accordo evidentemente, hanno iniziato ad ordinare le pietanze più care del menù e vino a fiumi. “Queste tipe hanno pensato che io fossi stupido, ma non è– ha spiegato il ragazzo -.