Alluvione Marche chiesto il processo per 22 tra tecnici e funzionari degli enti locali

(Di lunedì 22 luglio 2024) Vdue persone a rischio. È questa la conclusione dell’indagine della procura de L’Aquila nel secondo filone sull’che il 15 settembre 2022 causò 13 morti nell’hinterland di Senigallia, in provincia di Ancona. Il pm Fabio Picuti hail rinvio a giudizio per alcunidi Regione, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonificae Comune di Serra dè Conti. Ai 22 sotto accusa vengono contestati, a vario titolo, i reati di cooperazione in inondazione colposa, cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Addebito, quest’ultimo, contestato a 18 dei vdue indagati. L’inchiesta – in mano ai magistrati aquilani perché tra i danneggiati c’è stato anche un magistrato del tribunale di Ancona – riguarda presunte omissioni e negligenze negli intervdi manutenzionealvei.