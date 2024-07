Aggressione ad Andrea Joly | Una stretta al collo mi ha tolto il respiro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)al giornalista de La Stampa. Racconta: «Unaalmi hail» Il giornalista del quotidiano La Stampa,, aggredito a Torino all’esterno del locale ‘Asso di Bastoni’, frequentato da militanti di circoli di estrema destra, ha raccontato al quotidiano la Repubblica i momenti più difficili dell’. «Mi sono venuti addosso e sono caduto quasi subito. Lo smartphone mi sfugge, ma poi lo riprendo con uno scatto. Cado ancora, non faccio nemmeno due passi. Provo ancora a rialzarmi ma non riesco. Da terra ho sentito arrivare i colpi, senza però rendermi bene conto. Provavo dolore, naturalmente, e avevo l’istinto di ripararmi». A quel punto sente qualcuno che gli cinge ilda dietro: «Mi toglie il. Non perdo conoscenza ma ho una chiara sensazione di soffocamento. Per mia fortuna riesco a liberarmi e a scappare.