Wta Praga 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 22 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ile l’didella seconda giornata del Wta di. Sulla terra rossa della capitale della Repubblica Ceca, proseguono le sfide valide per il primo turno: in campo anche le due padrone di casa che guidano il seeding, la numero uno del tabellone Noskova, che sfiderà Zavatska, e la numero due Siniakova, che se la vedrà con Chirico. CENTRE COURT dalle 10:00, Palicova vs Selekhmeteva a seguire, Chirico vs (2) Siniakova a seguire, Sonmez vs Salkova a seguire, (1) Noskova vs Zavatska COURT 12 dalle 11:00, (4) Linette vs Barthel a seguire, Wurth vs Samson a seguire, (8) Schmiedlova vs Von Deichmann COURT 10 dalle 11:00, Fett vs Van Uytvanck a seguire, Shibahara vs Korpatsch a seguire, (6) Frek vs Sharma a seguire, Sobolieva vs Lys Wtadi22SportFace.