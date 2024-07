Verstappen notte insonne prima della gare e Red Bull censura | un caso in Formula 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ancora una volta, Maxdorme poco, troppo poco,di affrontare un Gran Premio di1, quello in Ungheria di oggi, domenica 21 luglio, dove ha chiuso ad un mesto quarto posto al termine di una gara tribolata. Nonostante il fatto che Redconosca le abitudini "nottambule" del pilota, la scuderia non interferisce con il comportamento del suo campione, evitando di imporgli un atteggiamento più professionale che potrebbe ridurre i rischi in pista per lui e per gli altri. Il 26enne olandese è infatti appassionato di videogiochi di simulazione motoristica e partecipa regolarmente a competizioni virtuali di 24 ore che si svolgono durante i weekend. Con gli impegni delle qualifiche e dellereali di giorno,si dedica ai turni notturni tra sabato e domenica. E così ha fatto anche questa volta.