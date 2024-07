Tour de France 2024 il pagellone finale | Tadej Pogacar entra nella Leggenda Vingegaard comunque da applausi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Le pagelle finali delde, che si è chiuso quest’oggi con la cronometro conclusiva a Nizza. L’edizione numero 111 della Grande Boucle passa agli annali come quella della storica e meravigliosa partenza dall’Italia, che ha regalato spettacolo e scorci mozzafiato come solo il Bel Paese sa fare. Ma è anche e soprattutto l’edizione della definitiva consacrazione di, dominatore in maglia gialla per 19 tappe su 21 e capace di completare la doppietta con il Giro d’Italia. Da fuoriclasse diventa definitivamente, volendo mutuare un termine ingleseè ormai uno dei “GOAT” del ciclismo di ogni epoca. Non soloperò, perchè in questonon sono mancati tanti altri protagonisti che a turno si sono presi le copertine e gli onori delle cronache.