Scontro tra auto e ambulanza diverse persone coinvolte

(Di domenica 21 luglio 2024) Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 12.30 in Via Callalta a Silea, nel trevigiano, coinvolgendo un’e una Lancia Y. Tresono rimaste ferite nello, scatenando un’operazione di soccorso tempestiva e complessa. La squadra dei vigili del fuoco di Treviso è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e assistere i feriti. Duea bordo della Lancia Y e una persona trasportata nell’sono state subito soccorse. Il personale del Suem, arrivato con altre ambulanze e un’medica, ha preso in cura i feriti, che sono stati poi trasferiti in ospedale per ulteriori trattamenti. Sul posto, i vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per assistere anche l’autista e il soccorritore a bordo dell’, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.