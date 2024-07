Programma amichevoli oggi domenica 21 luglio | calendario e orari partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono due ledi21, per quel che riguarda le squadre di Serie A. Saranno infatti Lazio ed Hellas Verona a scendere in campo. La squadra biancoceleste di Marco Baroni (ex tecnico del Verona) sfiderà la Triestina alle 18:00 nella cornice dello stadio Zandegiacomo. Un’ora prima a Folgaria l’Hellas dovrà vedersela contro il Rovereto. Due test che forniranno buone indicazioni ai due allenatori, Marco Baroni e Paolo Zanetti. Sportface.it vi offrirà le dirette testuali a partire dal primo minuto di gioco.21Ore 17:00, Hellas Verona-FC Rovereto (Centro Sportivo `La Pineta` di Folgaria) Ore 18:00, Lazio-Triestina (Stadio Zandegiacomo)21SportFace.