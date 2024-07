Pecco e Domizia sposi Emozione e parata di vip

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Bagno di folla,, look glamour e l’abbraccio di tutta Pesaro, ieri pomeriggio, per il matrimonio del campione di MotoGp Francesco ’’ Bagnaia eCastagnini. La cerimonia vip si è tenuta nel duomo ’blindato’, dopo la tradizionale attesa della sposa arrivata con 40 minuti di ritardo. La centralissima via Rossini è stata chiusa al traffico da ore. Tanti gli ospiti: Valentino Rossi e la sua Francesca Novello, Cesare Cremonini e tutti i piloti della Vr46, tra cui Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Luca Marini. La sposa ha sfoggiato un abito di pizzo della boutique Ratti con uno strascico di tre metri; per lo sposo, invece, un tight grigio con cravatta celeste. La festa è proseguita a Villa Imperiale, con un menù dello chef stellato Massimo Bottura.