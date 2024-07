Olimpiadi di Parigi 2024 | il futuro dei taxi volanti per i Giochi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 21 luglio 2024) Isaranno la nuova frontiera del trasporto urbano durante ledi. Nonostante la mancanza di certificazione ufficiale, i voli di prova promettono di rivoluzionare la mobilità cittadina e ridurre l’impatto ambientale Quandoospitò lenel 1924, nessuno avrebbe potuto immaginare che un secolo dopo la città avrebbe accolto un evento simile con l’aiuto di. Ora, a distanza di 100 anni,ha annunciato l’introduzione di un servizio dielettrici, noti come aero. Questa innovazione potrebbe trasformare il trasporto urbano e accelerare l’adozione di questi mezzi in tutta Europa. I, tuttavia, non sono esattamente automobili, ma un mix tra un elicottero e un’auto urbana. Questi velivoli permettono un atterraggio verticale sicuro e sono progettati per rivoluzionare la mobilità cittadina.