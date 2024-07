Nave tedesca sotto attacco | invasione di vedove nere al porto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Leprendo d’assalto unamercantile armeggiata in un, le autorità sono al lavoro per rimuoverle Barbarossa, barbanera e ora anche vedova nera. I primi due sono nomi di celebri pirati temuti in tutto il mare, che assalivano le imbarcazioni governative con l’obiettivo di sottrargli ori e tesori. Tutto ciò che attirava la loro attenzione veniva assaltato, fatto affondare, ma solo dopo aver estratto ogni gedi ricchezza che poteva produrre. Lo scopo dellenon è più di tanto diverso. Neldi Bremerhaven, nel nord della Germania, l’autorità portuale del posto ha fatto sapere che unamercantile è stata invasa da questi ragni velenosi e pericolosissimi. Insomma, ne hanno preso il controllo come si faceva nelle operazioni piratesche secoli fa. Le vedevoinvadono una(Pixabay) – Notizie.