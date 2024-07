Lukaku-Napoli ci siamo? Spunta l’indizio social che sta infiammando il web

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Un indizio di mercato che sta facendo discutere tutti e che riguarda Romelu: sembra tutto pronto,vicini all’annuncio? Romeluresta uno dei primi indiziati per prendere il posto di Victor Osimhen al centro dell’attacco del. Il centravanti nigeriano sembra destinato a vivere una nuova esperienza in quel di Parigi dove lo attende Luis Enrique: niente è ancora scritto e definito, le parti stanno lavorando ed il Paris Saint Germain continuerà a spingere per avere un piccolo sconto sulla clausola rescissoria presente sul contratto di Victor. Aurelio De Laurentiis ha già fatto presente che non ha intenzione di discostarsi da quella cifra, dunque si aspetta un’offerta che balli attorno ai 100 milioni di euro. Dal canto suo, il PSG ha ormai riposto grande fiducia su Osimhen e c’è convinzione sulla possibile riuscita dell’operazione.