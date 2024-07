Longlegs l' horror del decennio o una grande campagna marketing?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Incassi record al botteghino statunitense e una promozione inedita quanto azzeccata, la scream queen Maika Monroe e il volto nascosto di Nicolas Case: tutto quello che sappiamo del film scritto e diretto da Oz Perkins targato Neon. C'è un film negli Stati Uniti che in queste settimane sta facendo parecchio parlare di sé. Si tratta di, quarto lungometraggio diretto e scritto da Oz Perkins, figlio di una leggenda di Hollywood come Anthony Perkins. I motivi sono molteplici. Innanzitutto la pellicola è stata accolta dalla stampa quasi all'unanimità - ha l'86% di preferenze su Rotten Totatoes - come il migliordell'anno (ma c'è chi è andato oltre e si è spinto fino al). Certo, i detrattori o semplicemente chi è rimasto tiepido dalla visione non mancano. Ma è indubbio come il film sia riuscito ad