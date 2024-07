Lo Squalo perché non se ne vede uno per 80 minuti? La pazza idea di addestrarne uno e altri retroscena

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) Loè stato il primo grande successo di Steven Spielberg regista. Ma non tutti sanno che avrebbe voluto unovero. Dal 1975 in poi, nessuno ha più visto il mare allo stesso modo. E tutti hanno iniziato ad osservarlo con sospetto, cercando di individuare la presenza di eventuali pinne emergenti dall’acqua. L’uscita del film ‘Lo’, il primo di una lunghissima lista di successi firmati da Steven Spielberg, ha instillato una nuova paura in tutti i bagnanti del mondo, dando al contempo una reputazione ingiustamente negativa agli squali (gli attacchi di squali a uomini sono 80 all’anno, a volte sono causati dall’uomo e soprattutto lonon ha un posto nella classifica degli animali più letali per l’uomo).