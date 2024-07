LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA | si chiude con una cronometro Pogacar per festeggiare la doppietta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladella ventunesima ed ultimadelde2024. La Grande Boucle sirà quest’con la frazione conclusiva della corsa a tappe più prestigiosa del World. I discorsi per ciò che riguarda la classifica generale sono chiusi, ma la gara difarà in ogni caso la storia. Per la prima volta dal 1975, la frazione finale deldenon si disputerà a Parigi: la capitale transalpina è al lavoro per sistemare i dettagli in vista dei Giochi Olimpici, perciò la carovana quest’anno non arriverà agli Champs-Elysees. L’ultimaconsisterà in una. Si partirà dal Principato di Monaco, che nel 2026 ospiterà la partenza della Grande Boucle.