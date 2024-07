LIVE Italia-Giappone 30-14 Test Match rugby in DIRETTA | cartellino giallo per Trulla

Leggi tutta la notizia su oasport

64? Ennesima touche nipponica dentro i nostri 22. 63?rientra in campo, torniamo in 15. 60? Proviamo a ripartire, percentuale di possesso palla al 60% per il, si sta giocando solo nella nostra metà campo in questa fase. 57? Ottimo placcaggio di Cannone, che poi scava e guadagna un tenuto. 55? Ilperde tantissimi metri per una finta su una touche. 53? Arriva ilper, nuovamente in inferiorità numerica, questa volta in una situazione di grande pericolo. 52? Vantaggio nipponico, l'arbitro richiama gli azzurri, al prossimo fallo arriverà il. 50?dentro i nostri 5, momento difficile per l'. 49? Page-Relo prova il calcio dalla distanza e trova i pali, importante tornare a marcare punti! 47? Tenuto di Toshiba, ottimo l'ingresso di Zanon con un buon pressing difensivo.