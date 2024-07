LIVE Italia-Francia 0-0 Europei U18 2024 in DIRETTA | inizia la finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-8 Errore di Dukic dai nove metri. 3-8 Pallonetto spinto di Duflos-Rossi. 3-7 Errore in attacco di Cremoni,molto fallosa, arriva subito il time-out. 3-6 Sbaglia dai nove metri anche Zlatanov. 3-5 Lunga la battuta diI yegbekedo. 2-5 Fuori misura in attacco Zlatanov, avvio non semplice per la banda azzurra. 2-4 In rete il servizio di Cremoni. 2-3 Ci sblocchiamo con un buon pallonetto di Zlatanov. 1-3 Colpo a scavalcare il muro di Duflos-Rossi. 1-2 Muro di Iyegbedeko su Zatlanov. 1-1 Primo tempo vincente di Iyegbekedo. 1-0 Si parte subito con un mani-out azzurro. 17:45 Larisponde con: Duflos-Rossi, Martzluff, Dukic, Jokanovic, Iyegbekedo, Laplace e Respaut. 17:42 L’scende in campo con: Argilagos, Cremoni, Garello, Zlatanov, Benacchio, Ciampi e Giani. 17:39 E’ il momento degli inni nazionali.