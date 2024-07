LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | l’Italia si gioca la vittoria del medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti alladella quarta e ultima giornata dei CampionatiUnder 18 di Banska Bystrica in Slovacchia. Giornata importante per i colori azzurri perchè si completano le gare della rassegna continentale eè in lotta per chiudere nelle prime posizioni indopo i buoni risultati dei giorni scorsi. Più di mille iscritti, 1190 per l'esattezza, in rappresentanza di 48 nazioni. In gara la squadra italiana più numerosa nella breve storia della rassegna, alla sua quarta edizione: 68 atleti, 35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008. Si parte al mattino con i 110 ostacoli del decathlon che ha visto l'azzurro Sorci fra i grandi protagonisti della prima giornata. Dalle 9.45 la prima finale di giornata con il salto in alto maschile che non vedrà azzurri al via.