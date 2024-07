L’Italia di fronte alla sfida della deterrenza nucleare europea Rischi e opportunità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) In un’Europa nuovamente confrontata con la minaccia di conflitti alle sue porte, il dibattito sulla necessità di unaautonoma sta guadagnando una rinnovata urgenza. L’invasione russa dell’Ucraina e le esplicite minacce di Mosca sull’uso di armi nucleari hanno riportato il concetto dial centro dell’attenzione pubblica e politica per la prima volta dfineGuerra Fredda. In questo contesto in rapida evoluzione, mentre alcuni paesi europei sembrano muoversi con decisione verso la creazione di capacità diautonome,a di trovarsi impreparata e marginale in un processo che potrebbe ridisegnare gli equilibri di sicurezza del continente.