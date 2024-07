In autunno Plenaria del turismo Faccia a faccia con gli operatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) "La stagione pare in linea con quella precedente ed è una buona notizia": così l’assessore alRemo Santini fotografa l’annata 2024 ormai entrata nella sua seconda metà da un punto di vista dei flussi turistici. Un suo giudizio sulla stagione turistica giunta oltre la sua metà? "Come sapete siamo impegnati prima di tutto sul tema della bassa stagione e nei primi tre mesi di quest’anno abbiamo registrato circa il 7,5 per cento in più. Non è un caso che le nostre manifestazioni, dal Natale a Lucca Gustosa a Lucca in Maschera si concentrino in quel periodo dell’anno su cui vogliamo migliorare i flussi. Per il resto, ovvero dopo i primi mesi, la città registra giornate di picco alternate ad altre con meno presenze, ma vanno considerati il meteo, che nelle città d’arte conta, e anche gli Europei di calcio che hanno spostato a giugno flussi turistici importanti verso la Germania.