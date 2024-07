Il primo atto è l’aumento delle tasse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Ilprovvedimento politico di questa amministrazione è un aumento. Ciò andrà a gravare su lavoratori e ceti deboli, per questo Montecchio Bene Comune voterà contro". Lo annuncia la lista espressione di Rifondazione Comunista che, con il consigliere Paolino Russo, in questa consiliatura è all’opposizione rispetto a Montecchio Futura dopo la rottura nei mesi scorsi con il sindaco Fausto Torelli sui temi della sanità. Domani si terrà il terzo consiglio comunale di questa consiliatura, ilin cui l’amministrazione presenta provvedimenti politici. Si tratta di un consiglio straordinario. Bene Comune afferma: "È stato convocato in piena estate quando l’attenzione dei cittadini è al minimo vogliono aumentare le