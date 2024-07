Fusco prova la squadra Primo test a Rigutino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Ore contate per la prima amichevole precampionato del nuovo Arezzo targato Cutolo e Troise, anche se non si può propriamente definire tale: quella di oggi alle 18 al centro sportivo di, infatti, sarà in realtà una partitella in famiglia utile soprattutto per alleggerire i carichi pesanti di questi primi giorni di preparazione. Inoltre, per i giocatori sarà anche l’occasione per sentire, per la prima volta dalla fine della scorsa stagione, la vicinanza dei tifosi, che non si perderanno la possibilità di rivedere all’opera la, con un occhio di riguardo verso i volti nuovi, da imparare a conoscere.