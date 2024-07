F1 su TV8 oggi GP Ungheria 2024 | programma gara differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Gran Premio didi Formula 1 si terrà nel pomeriggio di domenica 21 luglio. La tredicesima delle ventiquattro gare del Mondialeprenderà il via alle ore 15.00 italiane. Non vi saranno, dunque, fusi orari da tenere a mente a differenza di quanto accaduto due settimane orsono. Si gareggerà all’Hungaroring per la trentanovesima volta. Il circuito è stato edificato a metà degli anni ’80 e utilizzato ininterrottamente dal 1986. Inizialmente, l’appuntamento magiaro era caratterizzato da un pubblico oceanico, poiché rappresentava l’unica occasione per gli appassionati dell’Est Europa di assistere dal vivo a un GP di F1. Con la fine della guerra fredda e la caduta della cortina di ferro, i tempi sono cambiati. Però l’appuntamento ha saputo sopravvivere alla crisi d’interesse che ha caratterizzato gli anni ’90, diventando tappa fissa nel periodo estivo.