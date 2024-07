F1 GP Ungheria 2024 le strategie di gara Norris favorito Verstappen andrà a caccia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Budapest (), 21 luglio- Landonon può più sbagliare, se vuole davvero coltivare le speranze di titolo iridato. La McLaren arriva a questa domenica del Gran Premio dicon i favori del pronostico, dopo aver colonizzato la prima fila della griglia di partenza per la prima volta dal 2012. Ad un tiro di schioppo c'è la Red Bull di Max, staccata di soli 46 millesimi dalla pole position e che sarà in lotta per la vittoria. Ma oggi i riflettori sono tutti su, che non può più gettare al vento le sue chance di salire sul gradino più alto del podio, dopo averne sprecato almeno un paio nelle ultime quattro gare. Capitolo ben diverso per la Ferrari, che è atterrata a Budapest con prospettive di rivalsa, ma che si troverà a remare per conservare almeno il quarto posto che Carlos Sainz si è sudato al sabato.