Empoli Jazz Bobby Watson in concerto

(Di domenica 21 luglio 2024)Nuovo appuntamento con la 16esima edizione dell’Summer Festival al Torrione di Santa Brigida, dove domani alle 21.30 arriva un icona delmondiale come. Dopo l’apertura di Jacopo Ferrazza con Wood Tales in contrabbasso solo, il sax alto disuonerà nel Quartet Appointment insieme a Jordan Williams al pianoforte, Curtis Lundy al contrabbasso e Victor Jones alla batteria. Unica data italiana del suo tour, come mai ha scelto? "Ci conosciamo da diverso tempo con il direttore artistico Filippo d’Urzo e gli amici die durante un incontro a Bergamola scorsa primavera, è nata la possibilità di questoper la quale, insieme ai miei musicisti, vogliamo ringraziarli per l’invito".