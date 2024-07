E’ morto Giovanni Del Poggetto ultimo direttore dell’ospedale psichiatrico di Maggiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Lucca, 21 luglio 2024 - E’Del, storico primario della Psichiatria di Lucca, da molti anni in pensione e poi impegnato nel mondo dell’associazionismo. Nei suoi anni di attività come medico, Delha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la sanità lucchese. Ha diretto il serviziodell’allora Asl di Lucca ed è stato l’dell'ospedaledi, contribuendo in maniera determinante alla sua chiusura. "Un grande professionista – dice l’asl Nord Ovest, che dà la notizia della scomparsa – che è stato anche responsabile delle Attività sanitarie distrettuali e promotore dell’apertura del Centro diurno di attività riabilitative di Viale Giusti, oltre che principale fautore di un importante progetto tuttora in atto: gli affidi eterofamiliari assistiti.