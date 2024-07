Concerto dei Nomadi organizzata la viabilità intorno all’area adibita alla festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è grande attesa a Paupisi e nei paesi limitrofi per ildeiche si terrà il prossimo 28 luglio in contrada Pagani di Paupisi, in occasione dei festeggiamenti a Maria Santissima di Pagani. Pochi giorni fa il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta ha presieduto una riunione, presso il Comune di Paupisi, per organizzare al meglio l’ordine e lamanizione. Nel corso della riunione, sono stati passati in rassegna tutti gli aspetti di rilievo per il, inteso non solo come spettacolo ma come un evento che avrà un impatto sul territorio richiamando un notevole afflusso di persone. Pertanto richiede un grande sforzo organizzativo e gestionale da parte di tutte le componenti coinvolte: Comune, Carabinieri, Polizia Municipale, Associazione ‘Pro Vita’ e l’associazione organizzatrice ‘Il Sogno’.