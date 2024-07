Città più care d’Italia | Aosta prima per beni e servizi Bolzano al top per il cibo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 luglio 2024) Il podio dellepiùspetta a tre realtà del Nord: si tratta di, Milano e. Il capoluogo valdostano spicca per il prezzo deie dei, il capoluogo meneghino si piazza al secondo posto per la media dei prezzi econquista la medaglia d’oro per quanto riguarda il costo della spesa alimentare. È la fotografia scattata dal Codacons sui dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per quanto riguarda l’intero paniere, Napoli è il capoluogo più economico con una spesa media di 363 euro. Segue Palermo. Catanzaro è il capoluogo in cui si spende meno per quanto riguarda gli alimentari: 156,5 euro. Nota metodologica Nella sua analisi, il Codacons ha preso in esame i listini dei generi di largo consumo come alimentari, comprensivi di frutta, verdura e carne.