Amichevoli 2024 | Hellas Verona batte Rovereto tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) L’di Paolo Zanetti ha sconfitto ilin amichevole, per 7-1, alla seconda uscita stagionale in questo pre-campionato. Gli scaligeri, in un primo tempo di rodaggio puro, sono andati sotto nel punteggio a causa di una prodezza mancina di Pataoner, dalla distanza, per poi pareggiare i conti sul finire della frazione grazie a un tiro-cross di Tchatchoua. Seconda frazione d’oro per il gruppo di Serie A, in rete nel secondo tempo con le doppiette di Mosquera e Cissè, così come con una notevole conclusione dalla distanza di Dani Silva e con Ajayi nel finale. L’ha mostrato un buono stato di forma contro una compagine che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza: ottime indicazioni in vista dell’inizio della Serie A che vedrà i veneti nuovamente alla ricerca di un’essenziale salvezza dopo il miracolo firmato da Baroni nel corso dell’annata precedente.