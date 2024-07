Variante nel quartiere Santa Maria In arrivo un nuovo supermercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Sarà necessario un ulteriore (e ultimo) passaggio in consiglio comunale per completare l’iter dellaal Prg che prevede la realizzazione di una nuova media struttura di vendita nell’area di via Turati () su una superficie di 5500 mq. Un’area la cui destinazione, con questa, passa da ‘industriale e di completamento’ a ‘aree per attrezzature di interesse pubblico’ e ‘zona commerciale di completamento’. Fuor del gergo tecnico, in quel terreno dove ora insiste un opificio in condizioni ormai degradate, che andrà ad arricchire una zona già ampiamente servita da attività commerciali del genere. Ora che ha superato l’ultimo vaglio della Provincia, la pratica potrà approdare in consiglio intorno al mese di settembre quando si metterà la parola ‘fine’ a un iter iniziato qualche anno fa.