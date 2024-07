Turismo lo sport può aiutare l' Appennino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) La stagione invernale dell'emiliano romagnolo a causa della mancanza di neve è stata deludente. Speriamo che la prossima stagione vada meglio. A mio parere però le località di montagna devono valorizzare di più la stagione estiva offrendo una migliore accoglienza e spendendo meglio il patrimonio ambientale che possono offrire ai turisti. Non ci sono solo il trekking, le passeggiate e i percorsi di mountain bike. La montagna deve diventare un salotto accogliente per giovani e famiglie, un luogo di benessere. Servono idee e investimenti, come hanno fatto in Romagna dove il mare è diventato quasi secondario. Claudio Galletti Risponde Beppe Boni L'bolognese, come quello emiliano offre opportunità di crescita del