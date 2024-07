Toti in silenzio dal Gip Cosa riserva l' inchiesta di Genova

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Così come accaduto in occasione del primo interrogatorio di garanzia il 9 maggio scorso - a due giorni dal primo arresto -, Giovannisi è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Paola Faggioni. Il governatore, ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, era stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare ai domiciliari, stavolta per finanziamento illecito, in relazione a spot elettorali durante la campagna per le amministrative del giugno 2022. Convocato nella caserma della Guardia di Finanza della Spezia, il governatore, video collegato con la procura die con lo studio legale del suo avvocato Stefano Savi, non ha risposto alle domande e non ha rilasciato dichiarazioni spontanee.