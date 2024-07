Temptation Island Lino Giuliano e Alessia Pascarella potrebbero tornare in TV | ecco in quali programmi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 luglio 2024) Non ci sono dubbi che la coppia formata dasia stata la più chiacchierata di questa edizione di. I due si sono divisi nel corso dell’ultimo appuntamento dove i telespettatori hanno assistito ad un falò a dir poco infuocato. E mentre tra loro i colpi di scena non finiranno nel villaggio delle tentazioni, gli esperti fanno sapere che i duerestare sul piccolo schermo. Ebbene sì perché entrambi sarebbero corteggiati da duediventa tronista di Uomini e Donne? Stando a quanto rivelato in queste ore, la coppia formata dasarebbe finita nel mirino di alcuni. La ragazza, non a caso, avrebbe ricevuto una chiamata da Maria De Filippi per una proposta niente male.