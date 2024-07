Svolta per gli Ncc | | Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove licenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Èildiautorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (Ncc). È quanto cristallizza la Consulta in una sentenza con cui ha dichiarato illegittimo l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018. Per la Corte ildare l’ok a nuovi permessi sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione Ncc ha consentito, per oltre cinque anni, "all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso", compromettendo "la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea". La sentenza ha chiarito che la recente adozione del decreto n.