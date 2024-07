Sequestrato un tesoro di 4 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) All’alba di ieri militari della Guardia di Finanza di Modena hanno arrestato di tre amministratori di altrettante cooperative con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture e autoriciclaggio e hannobeni per circa 4di euro. La vicenda nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, in Emilia Romagna, dove ha sede la principale delle cooperative sociali coinvolte nell’inchiesta, e si allarga a diverse regioni del centro e nord Italia Nel corso dell’indagine, la polizia giudiziaria ha analizzato 39 procedure ad evidenza pubblica, relative al periodo tra il 2019 ed il 2023, per un valore complessivo degli importi a base di gara di oltre 29di euro.