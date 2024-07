Sant’Anna sorride Siamo tutti felici che l’ex Circoscrizione torni a disposizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Un nuovo inizio per: la ex-è pronta per riaprire. Dopo anni di attesa e numerosi ritardi, il quartiere sembra finalmente pronto ad ‘accogliere‘ il grande edificio di viale Einaudi. Abbiamo deciso di chiedere proprio ai residenti del quartiere cosa può significare la riapertura dello stabile per tutta la zona e non solo. "di vedere che qualcosa si sta muovendo dopo tanto tempo – commenta Ilaria Di Turbe, negoziante del quartiere da lungo tempo – Speriamo davvero che questa volta non ci siano altri ritardi. É importante che la zona abbia il proprio distretto sanitario, così da garantire un servizio ai residenti ed evitare cumuli di lavori a quelli vicini".