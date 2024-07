Ryan Reynolds | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 20 luglio 2024): 10chenon saiè uno di quegli attori che sembra non avere nessun difetto. Bello, sarcastico, sexy e ironico, è riuscito a conquistare una larga fetta di pubblico con il suo carisma e il suo talento recitativo. L’attore canadese non si è mai messo i piedi in testa, rimanendo sempre umile e aiutando chi si trova in difficoltà. La sua è stata una lunga gavetta ed è proprio grazie a questa se è riuscito ad ottenere dei fan che lo apprezzano per quello che è e che lo sostengono sempre. Ecco, allora, diecichenon sapevate die i film della sua carriera 1. Ha recitato in celebri film.debutta al cinema recitando in film come Le ragazze della Casa Bianca (1999) e Maial College (2002).