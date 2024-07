Rigenerazione urbana ecco perché è il futuro e presente dell’edilizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Milano, 20 luglio 2024 – Ogni secondo in Italia si consumano 2,4 metri quadrati di suolo per realizzare opere urbanistiche. Il Rapporto “Consumo di suolo in Italia 2023”, pubblicato dall’ISPRA, registra, inoltre, un +10% di nuova occupazione, rispetto al 2022. Questa propensione rende le città sempre più calde e invivibili: nelle aree più sature di coperture artificiali si raggiungono temperature insostenibili comprese tra 43 e 46 gradi. Il consumo di suolo, purtroppo, aumenta anche il rischio idrogeologico: la cementificazione, infatti, impedisce al terreno di drenare le forti piogge. In un solo anno, nel nostro paese sono stati però occupati da opere urbanistiche oltre 900 ettari in aree nazionali a elevata pericolosità idraulica.