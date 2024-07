Rapito a 17 Anni ritrovato dopo trent’anni nascosto nella cantina del vicino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Sabato 11 maggio, un incredibile caso di sequestro a lungo termine è giunto a una svolta inaspettatacittà di Djelfa, in Algeria. Omar Bin Omran,all'età di 17nel 1997, è statovivodelquasi trent'di prigionia. A raccontare la sua storia è il Sun. Omar, di origini algerine, era scomparso durante un periodo turbolento della storia del Paese, segnato dalla guerra civile tra il governo algerino e vari gruppi di ribelli islamici. I suoi familiari avevano temuto il peggio, convinti che fosse stato vittima delle violenze che hanno imperversato in Algeria negli'90 e nei primi2000. Invece, Omar non si era mai allontanato molto da casa.