Raid israeliano contro gli Houthi in Yemen La risposta al drone che ha colpito Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 - Non si è fatta attendere ladi Israele alesploso in centro a Tel, dopo aver beffato radar e contraerea. Oggi un numero non precisato di caccia F-35 israeliani, si parla di almeno 12, hale raffinerie di petrolio del porto di Hodeida in. A handout picture obtained from's Huthi Ansarullah Media Center show a huge column of fire erupting following reported strikes in thei rebel-held port city of Hodeida opn July 20, 2024. A series of strikes targeted Hodeida on July 20, said an AFP correspondent and Huthi-run media, which reported a fuel depot in the port had been hit.