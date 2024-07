Pallanuoto il Setterosa batte il Canada nell’ultimo test pre Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Manca meno di una settimana all’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, ilè pronto all’esordio a Cinque Cerchi: oggi è andato in scena l’ultimoprima della trasferta francese per la squadra azzurra che ha battuto 13-6 il. Vittoria netta al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli per la banda guidata da Carlo Silipo che ha dominato in lungo e in largo il match partendo fortissimo (5-0 il primo parziale) e lasciando pochissimo spazio alle iniziative nordamericane. Da sottolineare soprattutto le performance offensive di Marletta e Bettini, autrici di quattro e tre reti. ITALIA-13-6 Italia: Condorelli, Tabani 2, Galardi, Avegno, Giustini 2, Bettini 3, Picozzi, Bianconi 2 (1 rig.), Palmieri, Marletta 4, Cocchiere, Viacava, Banchelli, Leone. All.