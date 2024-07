Nuovi disagi a Firenze Santa Maria Novella | un uomo passeggia sui binari Bloccata la circolazione fino a 120 minuti di ritardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ancora. Dopo il caos di ieri, causato da un guasto tecnico a Rovezzano, un’altra giornata di ritardi per i passeggeri dell’Alta Velocità e dei Treni regionali: la linea ferroviaria attorno al nodo diè stataper ore a causa della presenza disui, vicino alla stazione di Campo di Marte. Laè ripresa in tarda mattinata, ma restano i ritardi,a 120, accumulatisi a causa del blocco. Come riportato dal Corriere fiorentino, laè stata interrotta per colpa di uncheva sui. La polizia ferroviaria sta cercando di rintracciare il protagonista di questa vicenda, che ora rischia una denuncia per interruzione di servizio pubblico.è un snodo fondamentale da cui transitano tutte le principali corse nazionali. L’Alta Velocità ha registrato ritardia 120