Napoli-Mantova 3-0 Cronaca e tabellino

(Di sabato 20 luglio 2024)3-0,e marcatori: primo tempo di fuoco, Cheddira e Lindstrom in goal.Secondo successo in altrettante partite per ildi Conte, che a Dimaro ha avuto la meglio sulper 3-0. Infortunio per Simeone.In attesa dei vari nazionali e di nuovi colpi di mercato, ildi Conte batte ilcon tante riserve, primi arrivi estivi e giocatori che non hanno partecipato a Copa America ed Europeo. A Dimaro, nell’ultima amichevole in Trentino, la squadra azzurra ha avuto la meglio per 3-0.Priva di Kvaratskhelia, Di Lorenzo e del resto dei giocatori ancora in vacanza, la squadra azzurra ha avuto una partenza di fuoco contro il, riuscendo a trovare la rete con Lindstrom, prossimo partente, dopo appena quattro minuti.