Modena È il giorno del primo test a Fanano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Si sta per chiudere la prima settimana di ritiro, e ilquest’oggi disputerà al campo Lotta diildella stagione, mentre gli abbonamenti raggiungono quota 3.729 sottoscrizioni. Con inizio alle 17, la truppa di Bisoli affronterà, come ormai da tradizione, una Selezione della Montagna. Sarà unbanco di prova nel quale il tecnico di Porretta ruoterà tutti gli uomini a disposizione, uomini che forse pagheranno un po’ in brillantezza per il gran lavoro fatto durante la settimana. Al di là di quelli che sinora si sono allenati a parte, compreso Pedro Mendes, gli altri dovrebbero essere a disposizione. I tagliandi per assistere all’amichevole potranno essere acquistati direttamente al campo Lotta, al prezzo di 5 euro.