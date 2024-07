Mario Biondi una voce tutta d’’Oro’ | Con la Romagna un rapporto speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) È uscito un mese fa ‘Oro’, un nuovo ep in cui omaggia quattro grandi maestri della musica italiana reinterpretando i loro pezzi con il suo groove e la suanera, inconfondibile marchio di fabbrica. Oggi, di ritorno dal successo del suo primo tour in Australia, che lo conferma tra gli artisti italiani più attivi e apprezzati all’estero, porta in giro per la Penisola il suo progetto ‘Crooning Undercover’, un viaggio nel soul e nel jazz caratterizzato da suoni caldi e avvolgenti e atmosfere noir:è l’atteso ospite di piazza Garibaldi a Cervia, domani. Alle 21 il cantautore catanese sale sul palco insieme alla sua band per un concerto che promette emozioni intense e, rivela, anche qualche sorpresa.